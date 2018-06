FORTE DEI MARMI - La Recanatese Juniores è campione d’Italia dilettanti. La formazione allenata dal tecnico Gianluca Dottori ha superato, nella finale disputata a Forte dei Marmi, il favorito Seregno in una finale epica, dove protagonista assoluto è stato il portiere Piangerelli. Nei 90’ regolamentari ha parato di tutto, poi si è superato ai calci di rigore, dove è riuscito a parare quattro penalty agli avversari che avevano segnato ben 101 gol in stagione. Una macchina da gol disinnescata dal portiere che Alessandrini ha già fatto esordire in Serie D. I leopardiani festeggiano un trionfo storico alla vigilia del centenario della fondazione del club, avvenuta nel 1923. Istituito dalla stagione 1999/20000, il campionato Nazionale Juniores è il torneo a livello giovanile organizzato dalla Lnd, a cui partecipano i calciatori under 19 delle società iscritte alla Serie D, con la possibilità di schierare per ogni incontro 3 under 20 e un fuoriquota, in maniera identica a quanto accade per le società di A nel Campionato Primavera. L’unica squadra marchigiana ad aver vinto il titolo di campione d’Italia Juniores è stato il Fano nell’ormai lontano 2000/01.



RECANATESE: Piangerelli, Gambacorta, Campione (36’ Ortolani), Tanoni, Marchei, Falanga, Candidi (67’ Monterubbianesi), Sopranzetti, Papa, Nocelli, Monachesi (46’ Ferreyra, 76’ Manzotti). All. Dottori

SEREGNO: Lupo, Visigalli, Cittadino, Viganò (86’ Ballabio), Salvati, Fasoli, Boselli (78’ Polli), Fumagalli, Calmi, Mariani, Cutuli. All. Saini

ARBITRO: Donato di Pistoia

NOTE: Espulsi al 4’st Fumagalli per doppia ammonizione e al 30’st Marchei per doppia ammonizione

SEQUENZA RIGORI: Pozzi (parato), Papa (alto), Calmi (parato), Sopranzetti (parato), Pozzoli (parato), Monterubbianesi (gol), Pribetti (gol), Tanoni (gol), Salvati (parato).

