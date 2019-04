ANCONA Vera finale per il Matelica, a -2 dal Cesena a sole quattro giornate dalla fine, di scena al Tubaldi di Recanati contro i leopardiani, gli unici insieme al Pineto ad aver sempre battuto i romagnoli. Si gioca il 35° turno del girone F di Serie D e la squadra di Tiozzo sta perdendo 1-0 a causa di una rete segnata da Manuel Pera, bomber del campionato con 18 reti ed ex di turno. I biancorossi devono vincere e sperare nella buona stella della Vastese, che però sta perdendo 2-1 all’Aragona contro il Cesena. Al momento i romagnoli sarebbero a +5 e il campionato ormai bello finito. La Sangiustese, quinta in classifica, sta perdendo 1-0 a Forlì ma deve difendere il posto nel playoff, mentre la Jesina, già salva, ospita i romagnoli della Sammaurese al Carotti. Bella la sfida a Monte San Giusto tra Montegiorgio e Notaresco, dove si affrontano i tecnici Massimo Paci e Mirko Cudini, compagni di squadra nell’Ascoli di Giampaolo e Quagliarella che si salvò in A nel 2005/06. Il Castelfidardo, ultimo in classifica a -12, sta vincendo 2-1 a Campobasso ma al momento sarebbe comunque retrocesso matematicamente, a causa delle concomitanti vittorie di Forlì, Agnonese, Avezzano e Santarcangelo.



35ª giornata: Campobasso-Castelfidardo 1-2 (Musetti; Calabrese); Forlì-Sangiustese 1-0 (Cortesi); Isernia-Agnonese 0-1 (Diarra); Jesina-Sammaurese 0-0; Montegiorgio-San Nicolò Notaresco 1-1 (Nasic, Minella); Pineto-Giulianova 2-1 (Tomassini, Tomassini; Di Paolo); Recanatese-Matelica 1-0 (Pera); Santarcangelo-Francavilla 2-1 (Falomi, Falomi; Banegas); Savignanese-Avezzano 0-1 (Manari); Vastese-Cesena 1-1 (Stivaletta; Alessandro, Alessandro).



Classifica: Cesena 78, Matelica 73, Recanatese 61, Pineto 59, Sangiustese 54, SN Notaresco 53, Francavilla 52, Savignanese 47, Jesina 47, Montegiorgio 47, Campobasso (-2) 44, Sammaurese 44, Vastese 41, Giulianova 37, Avezzano (-3) 36, Forlì 36, Santarcangelo 36, Agnonese 34, Isernia 33, Castelfidardo 24.



