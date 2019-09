ANCONA - Quinta giornata di campionato e riflettori tutti puntati al "Tubaldi" di Recanati dove alle 15 si sfideranno la capolista e l'inseguitrice. Quattro vittorie di fila per l'undici di Giampaolo e oggi l'esame con il Notaresco con una vittoria che vorrebbe dire allungo. Ma la giornata offre anche altre partite di grande interesse come l'esame della Jesina ad Avezzano mentre il Matelica cerca il riscatto contro il Chieti davanti al pubblico amico. Impegno esterno a Vasto per la Sangiustese, cercano i tre punti davanti al pubblico amico il Montegiorgio con il Cattolica, il P.S. Elpidio contro il Fiuggi e il Tolentino contro il Vastogirardi.









Le partite di oggi







Agnonese-Giulianova



Pineto-Campobasso



Avezzano-Jesina



Matelica-Chieti



Montegiorgio-Cattolica



P.S. Elpidio-Fiuggi



Recanatese-Notaresco



Tolentino-Vastogirardi



Vastese-Sangiustese















La classifica prima di oggi:









Recanatese 12, S.N. Notaresco 9, Chieti 8, Porto San'Elpidio, Campobasso, Montegiorgio 7, Vastogirardi, Tolentino 6, Pineto. Matelica, Giulianova, Sangiustese 5, Vastese 4, Jesina, Fiuggi, Sangiustese 2, Avezzano, Cattolica 1.





