ANCONA Si gioca la 32ª giornata del girone F di Serie D, la 13ª del girone di ritorno. Il Matelica, secondo a -5 dalla capolista Cesena, sta pareggiando 1-1 in casa contro il Santarcangelo, mentre la Recanatese, attualmente terza in classifica da sola, sta vincendo 2-0 a San Mauro Pascoli grazie a una doppietta di Manuel Pera, che in virtù di queste due reti sarebbe il capocannoniere del campionato con 17 reti davanti a Ricciardo del Cesena e Minella del San Nicolò Notaresco, a quota 16. Proprio il Cesena sta perdendo 1-0 in casa contro il Pineto allenato dal sangiorgese Daniele Amaolo. La Sangiustese sta invece pareggiando 0-0 a Notaresco contro il San Nicolò, così come la Jesina ad Avezzano, mentre il Castelfidardo sta vincendo 2-1 in casa contro l’Isernia.



32ª giornata: Agnonese-Savignanese 2-0; Avezzano-Jesina 0-0; Castelfidardo-Isernia 2-1 (Granado, Trillini; Romano); Cesena-Pineto 0-1; Francavilla-Forlì 0-1; Giulianova-Campobasso 1-0; Matelica-Santarcangelo 1-1 (Margarita); Montegiorgio-Vastese 0-1 (De Meio); Sammaurese-Recanatese 0-2 (Pera, Pera); San Nicolò Notaresco-Sangiustese 0-0.



Classifica: Cesena 73, Matelica 69, Recanatese 54, SN Notaresco 52, Pineto 52, Francavilla 48, Sangiustese 48, Montegiorgio 44, Campobasso (-2) 42, Sammaurese 42, Savignanese 41, Jesina 40, Giulianova 37, Vastese 35, Forlì 33, Santarcangelo 32, Avezzano (-3) 31, Agnonese 30, Isernia 30, Castelfidardo 21

© RIPRODUZIONE RISERVATA