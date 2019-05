ANCONA - Ulteriore domenica in campo per la Recanatese, impegnata al Nicola Tubaldi contro il Pineto, allenato dal tecnico sangiorgese ed ex leopardiano Daniele Amaolo, nell’altra semifinale dei playoff del girone F di Serie D. Si affrontano terza e quarta in classifica finale per stabilire l’altra finalista dopo che il Matelica, piazzatosi secondo in classifica, ha battuto per 1-0 la Sangiustese, giunta quinta al termine della stagione regolare. Il derby si è giocato sabato in anticipo per consentire al Matelica di preparare al meglio un evento storico per il calcio marchigiano: la finale di Coppa Italia contro il Messina, in programma sabato alle 16 a Latina.



I playoff saranno determinanti per stabilire le seconde in classifica e generare una griglia in base alla media punti per eventuali ripescaggi in Serie C. Saranno due gli elenchi che verranno redatti dalla Lega Nazionale Dilettanti: uno con le nove squadre che hanno vinto le finali playoff del proprio girone e l’altro con le nove società perdenti le finali playoff del proprio girone. Il Matelica è attualmente quinto con una media punti 2.10 ma è l’unica squadra che, vincendo i playoff, potrebbe ottenere anche un bonus pari a 0.50 di coefficiente in caso di vittoria della Coppa Italia di Serie D.

Coefficienti club Serie D ai playoff: Mantova 2.44, Audace Ceringola 2.20, Lanusei o Avellino 2.18, Modena o Pergolettese 2.14, Matelica 2.10, Taranto 2.08, Pro Sesto 2.02, Adriese 2, Turris 1.97, Trastevere 1.97, Reggiana 1.94, Ponsacco 1.92, Rezzato 1.91, Union Feltre 1.88, Latte Dolce 1.86, Cassino 1.81, Campodarsego 1.76, Bitonto 1.73, Savoia 1.73, Sanremese 1.73, Caronnese 1.73, Seravezza 1.71, Gavorrano 1.68, Montevarchi 1.68, Fanfulla 1.67, Recanatese 1.65, Fiorenzuola 1.64, Pineto 1.63, Savona 1.61, Sangiustese 1.60, Ligorna 1.58, Inveruno 1.58, Marsala 1.55, Portici 1.47, Castrovillari 1.44, Bolzano 1.44.

© RIPRODUZIONE RISERVATA