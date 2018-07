Il figlio di Matteo Renzi, Francesco Renzi, calciatore con una squadra di Serie A. Il ragazzo, classe 2001, potrebbe essere tesserato dall'Udinese. Il figlio dell'ex premier è da ieri in prova con la primavera della squadra bianconera, come si legge sul Messaggero Veneto.









La carriera calcistica di Francesco Renzi è cominciata con l'Affrico di Firenze nella categoria Allievi, dove il capocannoniere si è fatto notare fino ad essere convocato nella Nazionale Under 17 dilettanti. Già il Genoa aveva posato gli occhi sul rampollo di casa Renzi, che ora è sorvegliato speciale con l'Udinese.



La Primavera, allenata da David Sassarini, ha preso in prova anche il danese Bean Slimanen e l'attaccante della ternana Filippo Paolocci. Il primo test dopo gli allenamenti estivi (prima a Udine, poi ad Ampezzo) è fissato per il 4 agosto: l'avversario è il Venezia.



