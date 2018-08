Daniel Ricciardo lascerà la Red Bull a fine stagione. A dare la notizia lo stesso team di Formula 1, informato dal pilota australiano. «Rispettiamo pienamente la decisione di Daniel di lasciare l'Aston Martin Red Bull Racing - ha commentato il presidente Christian Horner - e gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. Vorremmo ringraziarlo per la dedizione e il ruolo che ha ricoperto da quando è entrato a far parte del team nel 2014, a cominciare dalle sette vittorie ed i 29 podi che ha raggiunto finora con noi.



Dopo essere entrato a far parte della famiglia Red Bull nel 2008 come membro del Red Bull Junior Team, con il quale ha vinto numerosi titoli junior, Ricciardo ha debuttato in F1 nel 2011, al Gran Premio di Gran Bretagna. Dopo due stagioni con la Scuderia Toro Rosso, si è unito alla Red Bull nel 2014 e fino ad oggi ha portato al team - oltre alle sette vittorie - 29 podi, due pole position e 904 punti di campionato. «Continueremo ora a valutare le numerose opzioni a nostra disposizione prima di decidere quale pilota affiancare a Max Verstappen per la stagione 2019 - ha aggiunto Horner - Nel frattempo, ci sono ancora nove gare nel 2018 e siamo completamente concentrati a far sì che Max e Daniel possano rendere il massimo per il resto della stagione».

Daniel Ricciardo correrà per la Renault con cui ha siglato un accordo per due stagioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA