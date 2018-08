Tragedia di Genova La Lega Pro rinvia le partite di Coppa Italia

FANO - Il calcio di serie C si ferma. In segno di lutto il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina ha deciso il rinvio della gare di Coppa Italia in programma domenica. «La Lega Pro - si legge nel comunicato - in segno di rispetto e vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da una tragedia immane come quella di Genova, ha deciso di fermarsi. Il presidente Gravina ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, delle gare di Coppa Italia, che erano in programma domenica 19 agosto». Dunque rinviato il match del Fano che domenica sera al "Mancini" (ore 20,30) avrebeb dovuto affrontare il Gubbio.

