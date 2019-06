ANCONA - Il campionato di serie C 2019/2020 prenderà il via domenica 25 agosto. È quanto stabilito dalla Lega di C che oggi, giovedì 27 giugno, ha ufficializzato le date della nuova stagione.

Quattro i turni infrasettimanali previsti, che logicamente devono ancora essere pianificati, due le soste: 29 dicembre e 5 gennaio. L'ultima giornata si giocherà invece il 26 aprile 2020, poi playoff e playout. Stagione compressata dagli Europei di calcio in programma a giugno.

