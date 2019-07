ANCONA - In Prima Categoria riparte anche l’Urbis Salvia con una squadra formato juniores, così come il Muccia è ormai sicuro partecipante al prossimo campionato. Detto che in Seconda anche lo Sporting Folignano non rinuncerà e si schiererà al via grazie a una collaborazione con una società ascolana di Terza, al momento scenderebbero a sei i ripescaggi sulla scia dell’eventuale mancata iscrizione della Pergolese in Eccellenza.



Per cui, in base alle graduatorie non ancora definitive pubblicate dalla Figc Marche, la prima candidata all’Eccellenza è la Filottranese, davanti con 88 punti all’Azzurra Colli, che ne ha 71, entrambe quarte, poi la Biagio Nazzaro (92), unica richiedente tra le retrocesse, e la Maceratese (76), quinta nel B. Il fatto che nell’A non si siano giocati i playoff è ininfluente: l’estate scorsa Vigor Castelfidardo e Corridonia figuravano in graduatoria tra le seconde e le terze nei playoff di Prima pur non avendoli disputati. Due anni fa stessa cosa accadde al Porta Romana in Terza.



Il posto vacante lasciato in Promozione dalla Filottranese andrebbe invece al Corridonia, sconfitto nell’ultimo spareggio di Prima Categoria, mentre qui salirebbe invece solo la Vadese, che ha perso l’ultimo spareggio dopo i playoff di Seconda. Scenderebbero invece a tre i ripescaggi in Seconda, uno originato dall’addio della Pergolese e due dalle fusioni Grottese-Montottone e Petritoli-Spes Valdaso. Salirebbero così in Seconda la Vis Stella, battuta nell’ultimo spareggio di Terza, il Sanginesio, davanti in graduatoria con 102 alla Junior Jesinae (80) e alla Vigor Caprazzino (27) tra le sconfitte nel primo spareggio, e la Pro Calcio, prima con 80 punti tra le retrocesse al 14° posto prima dei playout di Seconda.

