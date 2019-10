Fabio Fognini e Matteo Berrettini continuano la propria marcia al Masters 1000 di Shanghai e, al tempo stesso, verso le Atp Finals di Londra. All'alba italiana Fognini si è preso la rivincita sul russo Karen Khachanov qualificandosi per la prima volta ai quarti del torneo. L’azzurro si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 7-5 e ora lo attende un match difficile contro un altro russo, Daniil Medvedev, numero 4 del ranking e 3 del seeding. Poco dopo il successo del ligure ha risposto il 23enne romano. Berrettini si è imposto in due set sullo spagnolo Bautista Agut con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-4 in un'ora e 56 minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA