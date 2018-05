ROMA - «Diventare ct della Nazionale non è una cosa così banale. Sono emozionato. Per me è stato abbastanza semplice scegliere, e sono orgoglioso di guidare la Nazionale. Sono felice anche per i miei genitori, che penso possano essere orgogliosi». Lo ha detto Roberto Mancini, nella sua prima conferenza stampa da commissario tecnico della Nazionale, oggi a Firenze, al centro tecnico federale di Coverciano. «Penso che diventare allenatore della Nazionale sia il massimo e per me è motivo di orgoglio», ha aggiunto.



«Voglio essere un ct perbene e riportare l'Italia sul tetto del mondo e d'Europa. Questo era il momento più adatto per questa scelta. Parlerò e chiamerò Balotelli. Ci sono tanti giocatori di qualità». Così il nuovo ct azzurro Roberto Mancini durante la presentazione a Coverciano.

