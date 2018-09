Forma smagliante per Roberto Mancini che durante le sue vacanze ha mostrato un fisico che non ha proprio nulla da invidiare ai 20enni. Il 53enne CT della Nazionale Italiana è prontissimo a iniziare la nuova stagione come allenatore ma non sembra aver perso nemmeno lui l'allenamento come calciatore, giudicando da come si è mostrato sui socia.



Addominali scolpiti, pettorali pronunciati e spalle forti, l'ex calciatore si è rilassato sulle spiagge della Sardegna. Per ora però non sembra essere concentrato su alto che sul suo lavoro e il figlio, con cui ha passato l'estate a Porto Cervo. Reduce dalla separazione con la moglie sembra essere ancora single, ma a giudicare dal fisico potrebbe non essere certo per l'assenza di pretendenti.



Il mancato mondiale per l'Italia ha messo sulle sue spalle molte responsabilità, probabilmente quindi i suoi obiettivi sono altri.



