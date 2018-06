PARIGI - L'impresa sfuma in dirittura d'arrivo. Si ferma negli ottavi la corsa di Fabio Fognini al Roland Garros. L'azzurro, numero 18 del tabellone parigino, è stato battuto dal croato Marin Cilic, terza testa di serie e numero 4 del mondo, con il punteggio di 6-4, 6-1, 3-6, 6-7, 6-3 dopo 3 ore e 41 minuti di gioco. Una delusione per il ligure, che ha dovuto stringere i denti per un problema alla caviglia che lo ha costretto due volte a chiamare il medical time out. Cilic ora sfiderà Juan Martin Del Potro, mentre l'Italia si aggrappa a Marco Cecchinato che domani cercherà il pass per la semifinale contro Novak Djokovic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA