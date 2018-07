di Gianluca Lengua

Alisson-Liverpool: affare (quasi) fatto. Il brasiliano è a un passo dal club inglese che sarebbe disposto a versare nelle casse giallorosse una cifra tra parte fissa e variabile di 75 milioni di euro. Il portiere è atterrato nella Capitale ed è in attesa che la trattativa si concluda prima di partire per Liverpool dove svolgerà le visite mediche e firmerà un contratto di cinque anni a 5,5 milioni a stagione. La trattativa è decollata nella notte, i giallorossi speravano in un rilancio del Chelsea che al momento non è arrivato, mentre il Real Madrid non si mosso dall’offerta iniziale di 50 milioni più 10 di bonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA