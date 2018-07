Roma-Barcellona è la seconda partita dei giallorossi nella International Champions Cup e sarà possibile vederla in diretta streaming e televisiva, anche se in piena notte. Infatti, la partita tra giallorossi e catalani sarà giocata in piena notte, per la precisione alle ore 4.00 della notte tra martedì 31 luglio e mercoledì 1 agosto. Ma per i tifosi giallorossi, almeno i nottambuli, potranno vederla senza troppi problemi in diretta. Non mancano i motivi di interesse per questa partita, visto che la Roma ha eliminato il Barcellona nei quarti di finale dell'ultima Champions League, e anche perché i catalani si sono vendicati scippando il giocatore del Bordeaux Malcom ai giallorossi, proprio mentre i dirigenti capitolini si stavano recando a Ciampino per accogliere il giocatore brasiliano.



Roma Barcellona in diretta streaming



I tifosi giallorossi potranno vedere la partita tra Roma e Barcellona comodamente a letto con il loro Ipad in mano. Infatti, essendo la partita trasmessa su Sky, basterà avviare l'applicazione SkyGo per vedere in diretta streaming Roma-Barcellona.



Roma-Barcellona le probabili formazioni



Dopo la sconfitta per 4-1 contro il Tottenham è probabile che mister Di Francesco possa effettuare qualche cambio, anche per aumentare il minutaggio nelle gambe dei giocatori giallorossi. C'è attesa innanzitutto per il probabile esordio del nuovo portiere svedese Olsen, ovvero il sostituto di Alisson: impegno assolutamente proibitivo per il portiere scandinavo. Probabile che parta dall'inizio anche Edin Dzeko questa volta, con Schick destinato a subentrare nel secondo tempo. A destra spazio per Under, con il dubbio Pastore (giocherà ancora a centrocampo?) che accompagnerà la vigilia di questo Roma-Barcellona



Roma-Barcellona in diretta televisiva su Sky Sport



La partita Roma-Barcellona sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport International Champions Cup. La partita avrà inizio alle 4.05 e a commentare la partita sarà

