Roma-Cagliari, dalle 18.00 La Diretta Giallorossi alla ricerca dei tre punti per la corsa Champions

Roma e Cagliari si affrontano in una partita di fondamentale importanza soprattutto per i giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il quarto posto finale e passati indenni dalla difficile trasferta di San Siro della scorsa settimana con l'Inter, 1-1 il risultato finale; i sardi, grazie alla vittoria di 7 giorni fa sul Frosinone con il rigore messo a segno da Joao Pedro, sono saliti a 40 punti conquistando di fatto la certezza di rimanere in Serie A anche per la prossima stagione.



LE FORMAZIONI:

ROMA:

CAGLIARI:



La Roma ha raccolto in casa 32 dei 55 punti che conta al momento in classifica dopo aver giocato all'Olimpico 16 match a fronte dei 17 disputati fuori; il Cagliari, insieme al Chievo, ha il peggior attacco fuori casa, solo 11 i gol fatti, e ha conquistato lontano dalla Sardegna Arena solo 10 dei 40 punti fatti finora. Gli isolani, infine, sui 38 precedenti giocati sul campo della Roma in campionato hanno vinto solo in 4 occasioni, a fronte di 15 pareggi e di 19 affermazioni dei capitolini.

