Roma-Viktoria Plzen: dalle 21 La Diretta DiFra si affida a Kluivert nei tre dietro Dzeko

La Roma di Eusebio Di Francesco cerca il riscatto questa sera all'Olimpico al cospetto del Viktoria Plzen, squadra reduce dal pareggio casalingo col CSKA Mosca al termine di una partita che non ha certo impressionato per il livello di gioco espresso. Dzeko e compagni vogliono dimenticare al più presto la notte del Bernabeu e non vogliono lasciarsi sfuggire l'occasione di incamerare i 3 punti questa sera.



PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Lo. Pellegrini, Dzeko, Kluivert. All. Di Francesco

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Kozakic; Reznik, Hubnik, Hejda, Limberski; Prochazka, Hrosovsky; Kolar, Horava, Kovarik; Krmencik. All. Vrba

ARBITRO: Raczkowski (POL)



