di Gianluca Lengua

Tensione a Trigoria dove una trentina di tifosi - delusi dal 7 a 1 rifilato alla Roma dalla Fiorentina in Coppa Italia - hanno aspettato la squadra al rientro nella Capitale insieme a due blindati della Polizia e una decina di poliziotti in tenuta antisommossa. Il club in accordo con le forze dell’ordine ha scelto di far tornare calciatori e staff tecnico da Firenze con il pullman e non con il treno come previsto, per evitare incroci alle stazioni ferroviarie tra squadra e ultras.



Il primo rientrare è stato il pullman dello staff tecnico ricoperto di insulti e, poco dopo (intorno a 00.40) è arrivato quella della squadra a cui è stato riservato lo stesso trattamento ma con la variante del lancio di uova. I calciatori non sono rimasti a dormire al(oggi alle 11 in programma l'allenamento) e sono usciti con le proprie automobili per tornare nelle rispettive case. I tifosi presenti hanno continuato con gli insulti e a cercare il contatto, ma le forze dell’ordine lo hanno impedito.

