Roma-Empoli, dalle 20.30 La Diretta Ranieri chiede alla squadra un pronto riscatto

Si chiude col posticipo del lunedì sera tra Roma ed Empoli il programma della 27esima giornata di Serie A. I capitolini, per i quali c'è comunque almeno un quarto posto da conquistare in campionato, vengono dalla brutta ed inaspettata sconfitta nel derby malamente perso per 3-0 con una prestazione collettiva davvero negativa, e cercano un parziale riscatto oggi con l'Empoli, reduce dal 3-3 casalingo col Parma, quartultimo in graduatoria ed impegnato nella lotta per non retrocedere.



La Roma in casa ha vinto 4 delle ultime 5 partite disputate, impattando solo il 3 febbraio scorso col Milan, nel match terminato sull'1-1. L'Empoli è l'unica squadra in Serie A a non avere mai vinto in trasferta insieme al Chievo e nella sua storia, in 12 precedenti, non ha mai espugnato l'Olimpico contro i giallorossi perdendo anzi 10 dei 12 confronti diretti. Due anni fa,prima della retrocessione dei toscani in Serie B, la sfida terminò 2-0 grazie alla doppietta di Dzeko per i padroni di casa.

