Roma-Frosinone 3-0 La Diretta ​Tris di El Shaarawy

Una Roma in piena crisi dopo la sconfitta per 2 reti a 0 nello scorso turno di campionato sul campo del Bologna e con soli 5 punti all'attivo dopo 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nei primi impegni di campionato torna in campo di fronte ai propri tifosi ed ospita il Frosinone, reduce dal rovescio casalingo subito per mano della Juventus e penultimo in classifica con un solo punto dopo 5 giornate di campionato. Vittoria all'esordio sul campo del Torino e poi il buio totale per la Roma di Eusebio Di Francesco: due pareggi casalinghi con Atalanta e Chievo e le sconfitte di San Siro col Milan e a Bologna. Nell'unico precedente in Serie A, campionato 2015/2016, tra i giallorossi ed il Frosinone fu 3-1 per i padroni di casa.



LE FORMAZIONI:

ROMA: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pastore, El Shaarawy; Schick

FROSINONE: Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano, Zampano, Beghetto, Cassata, Chibsah, Crisetig, Ciano, Pinamonti

