Adesso è ufficiale: Gian Piero Gasperini non sarà il prossimo tecnico della Roma. L'allenatore dell'Atalanta ha infatti deciso, come si era saputo già ieri, di andare avanti con la Dea e di giocarsi con i nerazzurri una storica Champions League. La notizia è apparsa sui canali ufficiali della squadra bergamasca. Arrivato in nerazzurro nell'estate 2016, Gasperini è al terzo prolungamento di contratto: dal 2021 al 2022, con opzione per un ulteriore anno. L'ingaggio è stato ritoccato da 1,5 a 2,2 milioni. «Un percorso di crescita che va avanti con l’obiettivo di dare continuità a quanto di importante è stato costruito in queste ultime tre stagioni» ha commentato il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi.



