La Roma è pronta ad accogliere il successore di Alisson. Questa sera sbarcherà alle ore 20.35 infatti all'aeroporto di Ciampino lo svedese Robin Olsen. Il ds Monchi nelle ultime ore ha raggiunto l'accordo con il Copenaghen per circa 8,5 milioni di euro per l'estremo difensore svedese. Domani il giocatore 28enne svolgerà le visite mediche di routine a Villa Stuart, prima di ripartire per gli Stati Uniti dove si aggregherà alla sua nuova squadra impegnata nella tournée americana.



