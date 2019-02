Roma-Porto 2-1: super Zaniolo ma Adrian Lopez rovina la festa

La Champions fa bene alla Roma. Che parte bene negli ottavi: 2-1 contro il Porto, ancora in corsa per il gol di Adrian Lopez che rovina la serata a Di Francesco. Il successo è meritato, come riconosciuto dal pubblico dell'Olimpico che ha approvato la prestazione dei giallorossi. Il punteggio, però, non rispecchia quanto creato davanti a Casillas e il prossimo 6 marzo la gara di ritorno sarà di conseguenza complicata. Protagonista della serata è stato Zaniolo: doppietta d'autore, primi gol in questa competizione in stagione (contando i 3 in serie A), davanti al ct azzurro Mancini e al ds bianconero Paratici. Straordinario Dzeko: palo nel 1° tempo, assist per il compagno nella ripresa e ancora palo nell'azione del bis di Zaniolo. Il centravanti, insomma, si è comportato da autentico trascinatore.



EQUILIBRIO RITROVATO

Il 4-1-4-1, con De Rossi davanti alla difesa, dà ragione a Di Francesco: la virata tattica, decisa dopo il 7-1 di Firenze, garantisce solidità alla Roma che rischia poco o niente contro il Porto, finalmente battuto dai giallorossi dopo 4 tentativi a vuoto. Coinceçao, con il 4-4-2, fa la partita, ma cade dopo 22 risultati utili. La rete di Adrian Lopez, comunque, è pesantissima e accontenta l'ex laziale.



LEGGI LA CRONACA

CAMBIO DI MARCIALa Roma, lasciata nel 1° tempo l'iniziativa al Porto, ha alzato il ritmo nella ripresa, puntando sulle verticalizzazioni veloci di De Rossi. Decisivi gli inserimenti di Cristante e Pellegrini alle spalle di Dzeko che ha indirizzato il match con la sua partecipazione alle reti di Zaniolo. Mirante, al debutto casalingo per il mancato recupero di Olsen (in panchina), ha rischiato solo su un colpo di testa largo di Danilo. Niente da fare sul tiro di Adrian Lopez, nato da un appoggio sbilenco di soare e da una lettura sbagliata di Manolas ad inizio azione. Il Var assiste Makkelie: non è fuorigioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA