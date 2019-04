Roma-Udinese, dalle 18.00 La Diretta Alla corsa Champions dei ​giallorossi serve solo la vittoria

La Roma affronta questo pomeriggio alle ore 18 l'Udinese di fronte ai propri tifosi, con l'entusiasmo ritrovato dopo la vittoria della scorsa settimana sul difficile campo della Sampdoria grazie alla rete di De Rossi: i capitolini, infatti, grazie anche alle brusche frenate di Milan e Lazio, sono tornati in piena corsa per il quarto posto finale. Udinese reduce dalla preziosa vittoria interna sull'Empoli, ma bisognosa di punti per allontanarsi dai bassifondi della classifica.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

ROMA:

UDINESE:



Roma a digiuno di vittorie in casa dal 2-1 sull'Empoli dell'11 marzo scorso, poi il rovescio col Napoli, 1-4, ed il pareggio 2-2 con la Fiorentina; in totale sono 29 su 51 i punti conquistati dai giallorossi all'Olimpico. Solo 8 i punti ottenuti in trasferta dall'Udinese fino a questo punto del campionato: peggio hanno fatto solo il Chievo con 6 e l'Empoli con 4. L'unica vittoria dei friulani lontano da casa risale alla quinta giornata di campionato, in occasione dello 0-2 in casa del Chievo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA