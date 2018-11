Cristiano Ronaldo è volato a Londra per dare il via alla pausa di campionato. Insieme al calciatore ci sono la compagna Georgina Rodriguez e il figlio Cristiano Jnr. La stella della Juventus, 33 anni, è arrivata nello sfarzoso Bulgari Hotel di Knightsbridge nelle prime ore di questa mattina per inaugurare la pausa dal campo che durerà due settimane senza dimenticare lo stile: la famiglia Ronaldo alloggia in una suite dell'hotel che costa una piccola fortuna, fino a 10mila euro a notte.



La suite nell'hotel a cinque stelle Bulgari dispone di due bagni in marmo, finestre insonorizzate, soggiorno in stile italiano, mini-frigo e persino un caminetto.





