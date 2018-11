di Paolo Travisi

Un altro primato per il giocatore portoghese Cristiano Ronaldo. Primo al mondo nella classifica delle persone più seguite su Instagram dove ha raggiunto i 144,6 milioni di followers. L'attaccante della Juventus ha superato la cantante Selena Gomez che da tempo deteneva il maggior numero di seguaci sul social del momento. Ma si sa le classifiche nascono per essere superate.



Il sorpasso è avvenuto pochi giorno fa, il 29 ottobre, quando CR7 ha raggiunto i 144 milioni e 345 mila followers, appena un migliaio in più della cantante americana che nel frattempo ha deciso di rallentare la sua presenza sui social, l'ultimo post infatti, risale a fine settembre. Per Ronaldo è un momento d'oro, nel vero senso del termine, perché all'ingaggio milionario della Juventus, si aggiunge il valore stimato di 800 mila euro per ogni post pubblicato su Instagram.



Nella top ten degli account più seguiti al mondo, figurano infatti cantanti, attori e sportivi. Dopo Ronaldo e Selena Gomez, al terzo posto un'altra popstar, Ariana Grande a quota 133 milioni, seguita dalla social star più famosa, nata e cresciuta, in termini di popolarità sul web, Kim Kardashian con 120 milioni. In quinta posizione c'è l'ex-wrestler, ora attore di punta in molti action movie, Dwayne Johnson, anche lui 120, mentre al sesto posto con 119 milioni un'altra star della musica, Beyoncé, moglie del rapper Jay-Z. In settima posizione Kylie Jenner, personaggio televisivo e sorellastra delle Kardashian, per lei 118 milioni di seguaci. Ottavo posto per la cantante Taylor Swift, che raggiunge i 112 milioni, appena tre anni fa era in cima alla classifica di Instagram. E chiudiamo la top ten con il calciatore brasiliano Neymar, 105 milioni ed infine la popstar canadese Justin Bieber con 102 milioni di fans.

