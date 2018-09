Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga: «Mi ha violentata e pagata per tacere»

Cristiano Ronaldo accusato di stupro da una donna americana, Kathryn Mayorga. La notizia in esclusiva è stata pubblica dal settimanale tedesco Dier Spiegel, che ne ha dato un'anticipazione sul suo sito. Il presunto abuso sessuale sarebbe avvenuto nel 2009, mentre Cristiano Ronaldo si trovava a Los Angeles, come racconato da Kathryn Mayorga. All'epoca dei fatti la donna, che oggi è una maestra, aveva 25 anni e voleva fare la modella. La denuncia risale allo stesso anno.



La donna, che oggi ha 34 anni, spiega di essere stata violentata nella suite di un albergo e successivamente aver ricevuto un pagamanto pari a 375mila dollari per mettere a tacere l'accaduto. Kathryn Mayorga, scrive ancora lo Spiegel, ha raccontato quanto accaduto dopo il rapporto sessuale durato tra i 5 e i 7 minuti: «Cristiano Ronaldo si mise in ginocchio e disse: al 99 per cento sono un bravo ragazzo, non so cosa succede al restante uno per cento».



ha rifiutato ogni accusa, mentre l'avvocato di Il calciatore portoghese contesta le accuse, e afferma che il rapporto sarebbe stato consensuale. L’avvocato di Kathryn Mayorga sostiene di aver invece presentato ai giudici un documento in cui lo stessoavrebbe ammesso che la donna gli aveva «più volte detto di no e di fermarsi». D'altro canto, il legale di, ha definito "illegale" il servizio del settimanale tedesco, che già un anno e mezzo fa aveva parlato della presunta violenza sessuale perpetuata dal calciatore portoghese.

