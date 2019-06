SCARPERIA -Con la giornata nera, non la prima per la verità, di Valentino Rossi, il protagonista marchigiano della prova mondiale del Mugello è stato il fratellastro del dottore, Luca Marini, che ha conquistato il secondo posto nella gara riservata alle Moto2, miglior risultato della stagione. Dietro a Marini, battuto solo da Marquez, al quarto posto ottimo piazzamento per Lorenzo Baldassarri. Il pilota di Montecosaro ha mantenuto così il primato nella classifica mondiale della Moto2, cosa non certo facile anche perché Lorenzo ha dovuto fare i conti con i postumi della caduta nell’ultimo gp, in Spagna. Marini sale invece all’ottavo posto in classifica generale.



Nella classe maggiore, detto di Valentino, partito già indietro e poi caduto in gara, mentre cercava di recuperare, in Motogp c’è anche da registrare il ritiro di Morbidelli. In classifica generale Valentino Rossi, che era partito benissimo, è sceso ora al quinto posto. In Moto3 invece un’altra cadutra per Romano Fenati, che continua a non ingranare, evidentemente il rodaggio del pilota ascolano dopo l’assenza di sei mesi relativa all’episodio di Misano, deve ancora terminare. La gara è stata comunque vinta dall’italiano Arbolino, per Fenati la distanza dalle prime posizioni continua a crescere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA