Lo spagnolo Vinales si prende la prima pole della stagione. In Qatar il pilota dalla Yamaha è il più veloce di tutti nelle prove cronometrate, e si piazza davanti a Dovizioso e Marquez. Male Valentino Rossi, compagno di squadra di Vinales, che non è riuscito nemmeno a qualificarsi per la Q2.



Inizia in salita la stagione del Motomondiale per Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, entrambi fuori dalla lotta per la pole position nel Gp del Qatar. Il Dottore, in sella alla Yamaha ufficiale, non è andato oltre il quarto tempo nella Q1 e domani scatterà dalla quattordicesima posizione in griglia, in una quinta fila completata proprio da Lorenzo. Lo spagnolo, al debutto con la Honda ufficiale, nella Q2 è stato fermato da un'altra caduta e si è dovuto accontentare del quinto posto. Passano alla Q1 il britannico Cal Crutchlow (Honda), autore del miglior tempo di 1'54''270, e il giapponese Takaaki Nakagami (Honda), secondo a 161 millesimi. Alle loro spalle, primo degli eliminati, c'è Francesco Bagnaia con la Ducati Pramac. Partirà dalle retrovie Andrea Iannone (Aprilia), giunto nono nella prima manche delle qualifiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA