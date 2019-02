Sei Nazioni, l'Italia sfida la Scozia a Murrayfield 33-3 Diretta

di Paolo Ricci Bitti

EDIMBURGO



LA DIRETTA DI SCOZIA-ITALIA



Il mediano di mischia Tebaldi, uno dei registi dell'Italia, si "rompe" durante il riscaldamento (schiena bloccata) e per l'Italia il match di Murrayfield comincia con una salita ancora più erta. Entra subito Palazzani, il terzo nella gerarchia del ruolo.

In panchina arriva Benvenuti. A salutare i giocatori in campo la principessa Anna di Inghilterra, madrina della federazione scozzese.



Boato dei 67mila fedeli di Murrayfield inondata di sole quando entra Leonardo Ghiraldini al 100° caps.



La Scozia parte a mille, ma l'Italia difende bene e dopo aver rischiato di subire una meta passa in vantaggio con Allan dalla piazzala al 9'. Poi inizia un monologo scozzese favorito da due palle perse dagli azzurri: in meta all'11' Kinghorn servito da una magnifica palombella e poi di nuovo lui al 22', quando Laidlaw riesce anche a trasformare: 12-2.



La Scozia è ordinata e ha subito capito che deve allargare il gioco per superare la difesa stretta dell'Italia mutuata dal Treviso, ma è meno incisiva del previsto, il problema è che gli azzurri non riescono ad adattarsi alle loro difficoltà e non guadagnano né metri né punti. Parisse è monumentale, Ghiraldini e Ferrari pure, ma poi la manovra di Allan, che comunque difende con grande coraggio, è troppo leggibile dagli scozzesi. Gli azzurri sembrano bloccati dalla paura di sbagliare, di farsi infilare e non placcano in avanzamento. Perdono pure due mischie che avevano conquistato e solo al 35' raggiungono di nuovo la zona pericolo della Scozia che non sembra in grado di spingere sul gas. Meno forte del previsto, insomma, ma ciò non fa che incupire gli italiani.

Il risultato al the non è terribile, nel punteggio, ma mancano indicazioni sul fatto che gli azzurri possano invertire la tendenza.



Primo tempo: 12-3

Marcatori. Scozia: 2 m. 11' 20' Kinghorn; 1 tr. Laidlaw. Italia: 9' c.p. Allan



LE FORMAZIONI

Scozia: Hogg - Seymour, Jones, Johnson, Kinghorn - Russell, Laidlaw (cap.) - Wilson, Ritchie, Skinner - Gilchrist, Toolis - Nel, McInally, Dell. A disposizione: Kerr, Bhatti, Berghan, Graham, Strauss, Price, Hastings, Harris.

Allenatore: Townsend



Italia: Hayward - Esposito, Morisi, Castello, Campagnaro - Allan, Palazzani - Parisse (cap.), Steyn, Negri - Budd, Sisi - Ferrari, Ghiraldini, Lovotti. A disposizione: Bigi, Traoré, Pasquali, Ruzza, Tuivaiti, Benvenuti, McKinley, Padovani.

Allenatore: O'Shea



LA PRESENTAZIONE

​​«Se baratterei la mia carriera con due vittorie in questo mio ultimo Sei Nazioni? Allora – dice Sergio Parisse - ancora non mi conoscete bene, perché la baratterei sì, ma per la vittoria dell’intero Sei Nazioni. Non mi sono mai accontentato, mai, e sono certo che prima o poi l’Italia il Torneo lo vincerà davvero. Quel giorno sarò molto orgoglioso di aver dato il mio contributo alla crescita del nostro rugby».



Brillano sotto il sole ghiacciato di Edimburgo gli occhi del 35enne capitano azzurro alla vigilia del debutto nel ventesimo Sei Nazioni. Dopo i Mondiali in autunno in Giappone smetterà di giocare.



L’idea del baratto gli piace e lui, unico azzurro che potrebbe giocare in ogni nazionale, All Blacks compresi (detto dagli stessi All Blacks) è pronto a mettere sulla bilancia un patrimonio senza uguali che è già leggenda nel mondo molto anglosassone del rugby innamorato e rispettoso delle cifre, perché ogni numero racconta una storia.



Oggi il leader azzurro raggiunge quota 135 presenze in nazionale (nuovo record italiano) ma soprattutto sorpassa Brian O’Driscoll e le sue 65 partite (dal 2003) nel Sei Nazioni, un torneo dalle origini a dir poco remote visto che bisogna risalire fino al 1883. O’Driscoll, accorciato in Bod per fare sobriamente rima con God (Dio), è venerato in Irlanda più di San Patrizio, ma deve cedere il trono a un italiano. «Gioco in Francia da tanti anni – dice ancora il capitano anche dello Stade Francais – e tanti giornalisti britannici mi hanno cercato in questa vigilia: credetemi, la stima che all’estero hanno dell’Italia continua a crescere a dispetto delle nostre sconfitte in serie. Sono il primo a soffrire per questi ko e a capire la dissonanza avvertibile fra i nostri insuccessi in serie (17 di fila) e l’affermazione che, grazie a O’Shea, la nazionale gioca sempre meglio e che la qualità degli azzurri aumenta, ma chi conosce il rugby sa che non mento».





ESORDIO PER SISIGià, a Parisse credono intanto le migliaia di fedeli italiani calati anche in questa occasione a Edimburgo luccicante nel gelo: è qui che nel 2015, una vita fa, gli azzurri alzarono per l’ultima volta le braccia al cielomentre il vento portava via il suono melanconico delle cornamuse di Murrayfield.Poi solo pianto e stridor di denti nel Sei Nazioni: gli azzurri, ventenni ultimi arrivati nel trisecolare Torneo, in cui oggi debutta lo sponsor italiano Cattolica Assicurazioni , migliorano, ma scoprono che c’è sempre una vetta più alta dietro a quella che hanno appena scalato.Oggi per gli allibratori – come al solito - perderemo e di almeno 12 punti, ma O’Shea, come Parisse, ha ripetuto di contemplare solo l’ipotesi della vittoria azzurra nonostante la Scozia si sia issata al 7° posto nel ranking mondiale rispetto al 15° dell’Italia. Il ct lancia in seconda linea il ragazzone David Sisi, 25 anni, con nonni di Pistoia e Frosinone, cresciuto (molto e bene) in Inghilterra e sposta l’estroso e grintoso Campagnaro all’ala. Il piano è di restare sempre a tiro degli scozzesi che, fortissimi, amano rischiare oltre ogni limite. Di più, speriamo.Sei Nazioni - Primo turno (dirette DMax)Sabato 2 febbraio Murrayfield, Edimburgo, ore 15.15 (ora italiana, diretta DMax, canale 52, collegamento dalle 14.35 con Rugby Social Club)Sabato 2 febbraioore 17.45 (DMax) LA DIRETTA

