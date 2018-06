Arabia Saudita-Egitto alle 16 La Diretta Salah cerca il gol per salutare

Partita inutile ai fini della classifica quella della Volgograd Arena tra Arabia Saudita ed Egitto. Per entrambe le compagini il Mondiale russo è già finito ed in palio resta solo l'onore di non terminare il gruppo A all'ultimo posto. Da capire anche se i due allenatori si giocheranno fino in fondo la partita o se lasceranno spazio alle seconde e terze linee che potranno così guadagnarsi una prestigiosa presenza nella fase finale della massima competizione globale.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI

ARABIA SAUDITA: -

EGITTO: -

© RIPRODUZIONE RISERVATA