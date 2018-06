È già arrivato il momento del dentro-fuori per la Germania. I campioni in carica all'esordio hanno offerto una prestazione non all'altezza, venendo sconfitti dal Messico. Contro la Svezia, la squadra di Loew non potrà ripetere gli stessi errori se non vorrà rischiare una clamorosa eliminazione nella fase a gironi. Dopo aver fatto fuori l'Italia nel playoff, sogna invece la qualificazione agli ottavi la Svezia, sempre solida come testimoniato anche dalla vittoria per 1-0 sulla Corea del Sud.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI

GERMANIA: Neuer; Kimmich, Boateng, Rüdiger, Hector; Rudy, Kroos; Muller, Reus, Draxler; Werner

SVEZIA: Olsen; Lustig, Granqvist, Lindelof, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen

