Serbia-Brasile 0-0 La Diretta Marcelo infortunato ​sostituito da Felipe Luis

Il Brasile si presenta alla terza ed ultima partita del Gruppo E in testa alla classifica, ma dopo aver giocato due match che hanno destato non poche perplessità ai fan della nazionale verdeoro: oggi Neymar e compagni affrontano la Serbia, che dopo aver sconfitto Costa Rica all'esordio è uscita sconfitta dalla partita contro la Svizzera nella seconda giornata. I sudamericani si qualificano agli ottavi con due risultati su tre, la vittoria ed il pareggio, mentre i serbi devono vincere per forza.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI

SERBIA: Stojkovic; Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov; Matic, Milinkovic-Savic; Tadic, Ljajic, Kostic; Mitrovic.

BRASILE: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA