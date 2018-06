Spagna-Marocco alle 20 La Diretta le Furie a un passo dalla qualificazione

Dopo l'esonero choc di Lopetegui, arrivato a poche ore dall'esordio mondiale, la Spagna ha faticato nelle prime due partite sin qui disputate venendo raggiunta dal Portogallo sul gong e avendo la meglio dell'Iran solo grazie ad un rimpallo fortunato. Nell'ultimo turno del gruppo B le Furie Rosse affrontano il Marocco già eliminato che, quasi sicuramente, non si dannerà per togliere agli iberici quel punto che manca per la qualificazione matematica agli ottavi di finale.



