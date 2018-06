di Redazione Sport

Un altro record per Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d'Oro oggi è diventato il secondo marcatore di tutti i tempi a livello di Nazionali, preceduto solo dall'iraniano Ali Daei, che di gol ne ha segnati ben 109 in 149 presenze. Il portoghese, con il gol messo a segno oggi contro il Marocco, ha toccato quota 85 (in 152 presenze) ed è ancora lontano dall'ex attaccante dell'Hertha Berlino. In ogni caso, con la rete odierna, Ronaldo ha superato l'ungherese Ferenc Puskas, divenendo il bomber europeo più prolifico con la maglia della propria Nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA