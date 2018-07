Non ha voluto fare calcoli il Belgio, sconfiggendo l'Inghilterra e conquistando il primo posto nel suo gruppo, ma anche un posizionamento infelice nel tabellone. Per arrivare agli scontri contro le migliori formazioni, però, gli uomini di Martinez dovranno confermare il pronostico che li vede favoriti contro il Giappone: gli asiatici, qualificati solo per la regola del fair play ai danni del Senegal, cercano dal canto loro il primo storico accesso ai quarti di un Mondiale.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI

BELGIO: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, R. Lukaku, E. Hazard

GIAPPONE: Kawashima; Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Hasebe, Shibasaki; Haraguchi, Kagawa, Inui; Osako

© RIPRODUZIONE RISERVATA