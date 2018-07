Belgio-Inghilterra 1-0 La diretta La sblocca Meunier dopo 4 minuti

Belgio e Inghilterra si ritrovano a distanza di 16 giorni dall'incontro disputato durante la fase a gironi, vinto per 1-0 dai Diavoli Rossi grazie alla spettacolare rete di Januzaj. Nonostante ci sia in palio la medaglia di bronzo mondiale, è probabile un ampio turnover da ambo le parti per regalare una presenza nella fase finale a giocatori sin qui poco utilizzati. In passato la ''finalina'' ha sempre regalato emozioni e gol a raffica, da vedere se la tradizione verrà confermata alla Zenit Arena.



Il Belgio, vincendo questa partita, otterebbe il miglior piazzamento di sempre ai Mondiali superando il quarto posto ottenuto a Messico 1986. Per l'Inghilterra si tratterebbe invece del secondo migliore di sempre dopo la vittoria del 1966.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Kompany, vertonghen; Chadli, Tielemans, Meunier, Witsel; Hazard, De Bruyne; Lukaku.



Inghilterra (3-5-2): Pickford; Stones, Jones, Maguire; Dier, Rose, Trippier, Delph, Loftus-Cheek; Kane, Sterling

