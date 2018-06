Al Luzhniki di Mosca va in scena il match inaugurale della Coppa del Mondo 2018, che si apre ufficialmente quest'oggi di fronte alle autorità di tutto il mondo del calcio. La squadra padrona di casa, come da tradizione, scende in campo per prima, e l'urna dei sorteggi ha estratto l'Arabia Saudita per condividere questo palcoscenico speciale assieme alla Russia, con gli arabi che tornano così ad un Mondiale a 12 anni dall'ultima apparizione.



Le formazioni:

Russia (4-2-3-1): Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Ignasevich, Zirkov; Gazinsky, Zobnin; Samedov, Dzagoev, Golovin; Smolov. Ct: Cherchesov

Arabia Saudita (4-2-3-1): Al-Mayouf; Al-Burayk, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al-Shahrani; Otayf, Al-Jassim; Al-Shehri, Bahbir, Al-Dawsari; Al-Sahlawi. Ct: Pizzi

Arbitro: Pitana (ARG)

