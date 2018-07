L'argentino Nestor Pitana arbitrerà domenica la finale dei Mondiali di Russia 2018 tra Francia e Croazia in programma a Mosca. Il 43enne direttore di gara avrà quindi la possibilità di chiudere il torneo dopo averlo aperto con l'arbitraggio di Russia-Arabia Saudita, gara inaugurale. Pitana domenica scenderà per la quinta volta nella competizione. Sarà invece l'iraniano Alireza Faghani ad arbitrare sabato, a San Pietroburgo, la finale per il terzo posto tra Inghilterra e Belgio.

