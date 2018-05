ANCONA - Sabato 35 partite, altre 7 domenica. La Figc Marche ha definito il quadro di playoff, playout e finali per i titoli regionali dei dilettanti. Rinviato lo spareggio retrocessione Torre San Marco-Vila Palombara del girone B di Seconda, in attesa di provvedimenti disciplinari definitivi, si disputerà invece sabato a Rapagnano quello tra Petritoli e Montegranaro, entrambe retrocesse, per stabilire l’ultimo posto in classifica del girone D di Prima per eventuali ripescaggi. Ecco il programma delle partite del fine settimana, calcio d’inizio alle 16.30, con poche eccezioni.



LE PARTITE DI SABATO 26



Promozione finale titolo regionale: Portorecanati-Servigliano.

Playoff: Mondolfo-Sassoferrato Genga.

Playout: Villa Musone-Passatempese e Montalto-Trodica.

Prima Categoria titolo regionale: Anconitana-Santa Veneranda e Palmense-Civitanovese.

Spareggio promozione C-D: Valdichienti-Castignano (ore 16 al Recchioni di Fermo).

Playoff 1° turno: Fermignanese-Lunano (ore 16) e Villa San Martino-Tavernelle.

Playout: Santa Cecilia-Pisaurum, Belvederese-Arcevia e Centoprandonese-Montottone.

Spareggio ultimo posto girone D: Petritoli-Montegranaro (a Rapagnano).

Seconda Categoria titolo regionale: Cagliese-Pesaro (ore 15.30), Castelleonese-Sampaolese, Monte e Torre-Fabiani Matelica e Azzurra Mariner-Fermo.

Playoff 1° turno: Acqualagna-Osteria Nuova, Cuccurano-Isola di Fano, Labor-Falconarese, Vis Faleria-Telusiano, Sarnano-Esanatoglia, Piceno United-Orsini e Pagliare-Comunanza.

Playout: Real Altofoglia-Sassocorvaro, Vigor Camerano-Ponterosso, Apiro-Pianello Vallesina, Skorpion-United Civitanova, Visso-San Francesco (a Muccia), Borgo Rosselli-Valtesino e Castel Trosino-Porta Romana.

Terza Categoria spareggi finali gare di andata: Montecchio-Mombaroccio, Maiolati-Varano, RipeSanGinesio-Csi Recanati e Mandolesi Porto San Giorgio-Rotellese.



LE PARTITE DI DOMENICA 27



Eccellenza spareggi nazionali 2° turno gara di ritorno: Porto d’Ascoli-Classe.

Promozione playoff 1° turno: Filottranese-Valfoglia, Azzurra Colli-Montefano e Potenza Picena-Helvia Recina.

Prima Categoria playout: Borghetto-Ponterio e Caldarola-Porto Potenza.

Seconda Categoria playoff 1° turno: Pole-Peglio.

