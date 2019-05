La Salernitana ha sollevato dell'incarico il tecnico Angelo Gregucci. L'allenatore pugliese ha pagato a caro prezzo la sconfitta casalinga subita ieri sera contro il Cosenza che ha messo a rischio la permanenza in serie B del club campano, ora sestultimo. Insieme a Gregucci è stato esonerato anche l'allenatore in seconda Giuseppe Ton. La società ha fatto sapere di aver «temporaneamente affidato la guida tecnica a Luigi Genovese». Nel pomeriggio la squadra raggiungerà Roma dove preparerà in ritiro la sfida contro il Pescara. Nel frattempo dirigenza e proprietà lavorano per individuare il successore di Gregucci: contatti con Leonardo Menichini.

