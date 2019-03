Trasferta austriaca sulla carta semplice per il Napoli, che alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo, è chiamato a gestire il perentorio 3-0 maturato nella gara d'andata del San Paolo. Il Red Bull non è squadra da sottovalutare, come sa la Lazio che un anno fa si vide rimontare il 4-2 dell'andata con un clamoroso 4-1, ma ai ragazzi di Ancelotti basterà uno sforzo minimo per blindare la qualificazione ai quarti di Europa League a quattro anni di distanza dall'ultima volta.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Salisburgo (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguènè, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Minamino; Wolf; Daka, Dabbur



Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne





