Samb, domani sera la carica dei diecimila Cosenza da battere

SAN BENEDETTO - Grande attesa, temperatura che cresce con il passare delle ore, domani sera l'assalto al Cosenza per proseguire il sogno. San Benedetto è tutta rossoblù, atmosfera incredibile. Già venduti 7200 biglietti con il botteghino che resterà aperto sino al calcio d'inizio, facile pensare che al Riviera domani sera ci saranno almeno diecimila tifosi rossoblù. Ma anche il Cosenza non sarà solo: già 550 i biglietti acquisiti dai supporters calabresi.



Quanto alla formazione Moriero dovrebbe confermare lo stesso undici che ha iniziato la partita mercoledì scorso a Cosenza con Esposito che sembra recuperato e che quindi potrebbe andare in panchina per essere magari il jolly nella fase finale del amtch.



Nessuna novità - salvo sorprese - anche nel Cosenza con Braglia che potrebbe contare sul rientro di Pascali pedina importante della difesas calabrese ma è improbabile che il tecnico modifichi l'assetto.



All'andata in Calabria finì 2-1 per il Cosenza, grazie al miglior piazzamento conseguito nella stagione regolare alla Samb basterà vincere (ed anche con qualsiasi risultato) per volare in semifinale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA