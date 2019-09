ANCONA - Primo derby per la Fermana e terzo per la Samb, che si sfidano al Recchioni per la quarta giornata del girone B di Serie C. La Samb è passata in vantaggio al 12’ grazie a un gol di Cernigoi, i canarini hanno poi risposto al 25: il punteggio al momento è di 1-1. La Vis Pesaro sta invece perdendo 1-0 al Benelli contro il Padova: in gol Ronaldo al 36’, mentre il Fano scenderà in campo alle 17.30 al Mancini per affrontare la Reggio Audace. Cinque partite si sono giocate in anticipo al sabato, visto che mercoledì si torna in campo per la sesta giornata di campionato.



5ª giornata: Arzignano-Sudtirol 0-1; Carpi-Rimini 2-1; Ravenna-Imolese 1-1; Cesena-Piacenza 1-1; Modena-Feralpisalò 1-1; Fermana-Samb 1-1 (12’ Cernigoi, 25’ Liguori); Gubbio-Vicenza 0-2 (19’ Guerra, 35’ Giacomelli); Virtusvecomp Verona-Triestina 3-1 (10’ e 20’ Marcandella, 29’ Odogwu, 36’ su rigore Granoche); Vis Pesaro-Padova 0-1 (36’ Ronaldo); Fano-Reggio Audace ore 17.30.

