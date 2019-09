ANCONA - Mercoledì di gol per le quattro marchigiane del girone B di Serie C, tutte in campo a partire dalla 18.30 per la sesta giornata del girone B di Serie C: la Samb è l’unica a giocare in casa e ospita il Modena al Riviera delle Palme, la Fermana è di scena Bolzano contro il Sudtirol, la Vis Pesaro affronta sempre in trasferta il Vicenza, mentre il Fano a Salò affronta la Feralpi. Sono cinque le partite del pomeriggio, le altre cinque inizieranno alle 20.45.



6ª giornata: Feralpisalò-Fano ore 18.30; Rimini-Gubbio ore 18.30; Samb-Modena ore 18.30; Sudtirol-Fermana ore 18.30; Vicenza-Vis Pesaro ore 18.30; Imolese-Virtusvecomp Verona ore 20.45; Padova-Cesena ore 20.45; Piacenza-Ravenna ore 20.45; Reggio Audace-Carpi ore 20.45; Triestina-Arzignano ore 20.45.



Classifica: Padova 13, Vicenza 11, Carpi 11, Reggio Audace 11, Samb 8, Piacenza 8, Feralpisalò 8, Fermana 7, Cesena 7, Sudtirol 7, Ravenna 7, Vis Pesaro 6, Modena 5, Rimini 5, Virtus Verona 4, Triestina 4, Arzignano 3, Fano 3, Gubbio 3, Imolese 2.

