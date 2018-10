SAN BENDETTO - Di nuovo la serie C, altri esami per le marchigiane con i riflettori puntati su San Benedetto e Pesaro. Al Riviera la squadra di Roselli - ultima in classifica - non ha alternative e deve battere l'Imolese, squadra però ostica. Importante anche il match del Benelli dove la Vis sfida il Pordenone capolista con mister Colucci ex di turno.



Impegni esterni invece per Fermana e Fano: i canarini saranno impegnati a Gubbio nel tentativo di confermarsi nelle zone alte della classifica mentre i granata di Epifani cercano a Teramo un risultato positivo per proseguire l'operazione rimonta. Tutte le partite avranno inizio alle ore 18,30.





© RIPRODUZIONE RISERVATA