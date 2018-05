Samb, nei playoff nazionali la sfida con il Piacenza Domenica l'andata

SAN BENEDETTO - Sarà il Piacenza l’avversario della Samb negli ottavi di finale dei playoff di Serie C: l’andata si

disputerà domenica 20 in Emilia con orario da stabilire, il ritorno mercoledì 23 al Riviera delle Palme. Il

sorteggio, tenutosi stamattina negli uffici della Lega Pro a Firenze, ha riservato ai rossoblù un avversario

arrivato all’ottavo posto del girone A, ma protagonista di un ottimo avvio di post season tanto da aver

sbattuto fuori la Giana Erminio con un sonoro 4-2 e da aver confezionato l’exploit in casa di una big come il

Monza. In virtù della miglior posizione di classifica al termine della regular season, la formazione di

Moriero, priva dello squalificato Bellomo all’andata, potrà accontentarsi di due pareggi o dell’assoluta parità

di risultato al termine dei 180 minuti per qualificarsi ai quarti di finale, in onda mercoledì 30 maggio e

domenica 3 giugno, dove entreranno in scena Siena, Sudtirol e Catania, seconde classificate dei tre gironi.

Gli altri quattro accoppiamenti dei quarti di finale saranno Viterbese-Pisa, FeralpiSalò-Alessandria, Cosenza-

Trapani e Juve Stabia-Reggiana. In Serie B ne salirà una sola al termine della finalissima del 16 giugno sul

neutro di Pescara.





