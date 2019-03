ANCONA Si gioca la 10ª ritorno del girone B di Serie C, dopo Fano-Albinoleffe 0-0, l’unico anticipo del sabato per evitare la contemporaneità con il Carnevale della città fanese. Tutte in campo alle 16.30 le altre tre marchigiane: Samb di scena in casa della capolista Pordenone, la Vis Pesaro ospita la Virtus Verona al Benelli dopo una serie di 5 sconfitte consecutive, mentre la Fermana affronta in trasferta il Teramo, dove nelle ultime due stagioni non ha mai perso me neanche ha mai segnato una rete.



29ª giornata: Fano-Albinoleffe 0-0; Ternana-Monza 0-0; Feralpisalò-Sudtirol ore 16.30, Giana Erminio-Triestina ore 16.30, Pordenone-Samb ore 16.30, Renate-Ravenna ore 16.30, Rimini-Gubbio ore 16.30, Teramo-Fermana ore 16.30, Vicenza-Imolese ore 16.30, Vis Pesaro-Virtus Verona ore 16.30



Classifica: Pordenone 57, Triestina (-1) 50, FeralpiSalò 49, Südtirol 45, Imolese 45, Monza 44, Ravenna 39, Samb 37, Fermana 37, Vicenza 36, Ternana 34, Vis Pesaro 33, Gubbio 32, Teramo 31, Renate 31, Rimini 31, AlbinoLeffe 29, Fano 29, Giana Erminio 26, Virtus Verona 25

