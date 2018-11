Samb-Pordenone l'attesa è già calda: Fermana con il Teramo per sognare

PESARO - Campionato di serie C sempre più indecifrabile dove ogni domenica le sorprese si susseguono. E domenica sarà ancora così? Due impegni in casa e altrettanti in trasferta per le marchjigiane con la Samb che al Riviera ospiterà alle 14,30 la capolista Pordenone. E se i rossoblù facessero un superfavore alla Fermana che sempre alle 14,30 affronta davanti ai suoi tifosi il Teramo? Chissà. Calcio d'inizio alle 14,30 anche per il Fano che sarà impegnato sul campo dell'Albinoleffe in una partita dalla posta in palio particolamente importante mentre la Vis sarà di scena (il via alle 18.30) sul campo della Virtus Verona.

